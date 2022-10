Com foco em robôs e IoT, Embratel lança aplicações 5G na Futurecom

Desenvolvidas em parceria com outras empresas de tecnologia, soluções 5G da fornecedora de serviços de Tecnologia da Informação (TI) e telecomunicações visam a aprimorar atividades de diversas indústrias

Em parceria com diversas empresas, a Embratel lançou, durante a Futurecom 2022, aplicações baseadas em tecnologia 5G direcionadas a alguns setores da economia, como indústria, saúde, educação, segurança e cidades inteligentes.

As inovações envolvem dispositivos de Internet das Coisas (IoT, na sigla em inglês), robôs e aplicações voltadas ao metaverso e a experiências de realidade estendida. Segundo a fornecedora de serviços de Tecnologia da Informação (TI) e telecomunicações, as soluções foram desenvolvidas por meio da conexão 5G da Claro.

“Somada a tecnologias emergentes, como Inteligência Artificial, Internet das Coisas, cloud computing, big data e machine learning, a nova geração de internet móvel gera valor a longo prazo, com eficiência, segurança, ultraprocessamento de dados, estrutura de baixíssima latência, alta confiabilidade, resiliência e disponibilidade”, afirma, em nota, Marcello Miguel, diretor-executivo de Marketing e Negócios da Embratel.

Confira, a seguir, as aplicações da empresa desenvolvidas com 5G.

5G em cirurgias assistidas

Em parceria com a Johnson & Johnson MedTech, a iniciativa permite que profissionais da área de saúde possam assistir, de forma remota e simultânea, cirurgias com o uso da quinta geração de internet móvel, por meio da utilização de óculos tecnológicos.

5G para treinamento na área de saúde

Valendo-se da baixa latência do 5G, a Embratel desenvolveu, também em parceira com a Johnson & Johnson MedTech, uma aplicação que tem como objetivo aprimorar a educação no setor de saúde. Com óculos de Realidade Virtual (VR), é possível receber orientações visuais e sonoras, como um passo a passo, para realizar procedimentos cirúrgicos.

Indústria e 5G

Em parceria com a Ericsson e a Nestlé, um robô com inteligência artificial, conectado na frequência 5G, foi desenvolvido para auxiliar na operação das atividades industriais. O robô consegue identificar as características físicas de cada produto e entregá-lo ao respectivo local de armazenamento.

Educação imersiva, 5G e metaverso

Com apoio da Ericsson, foi projetada uma Prova Conceito (PoC) para a criação de um metaverso, representando um laboratório hidráulico 3D imersivo do 5G Smart Campis Facens, localizado em Sorocaba (SP). A ideia é que a plataforma de ensino interativa reduza os custos das instituições e empresas com montagens de laboratórios físicos.

Geo-sensoriamento com 5G

A tecnologia, por meio de sensores e câmeras, permite identificar pessoas que estejam em locais de risco em instalações industriais. A aplicação contou com apoio do Senai Cimatec e da Huawei.

Teleoperação

Em parceria com o Senais e a Nokia, a Embratel apresentou um robô, com inteligência artificial e dispositivo “touch”, capaz de realizar uma teleoperação, na qual todas as ações praticadas por uma pessoa são reproduzidas pela máquina. A expectativa é de que a tecnologia seja usada em atividades críticas, como desarmamento de bombas.

Teleinspeção

Trata-se de um robô de teleinspeção conectado com 5G e integrado com IoT. Com uma câmera de 360o 8K, o equipamento transmite imagens de altíssima resolução dos locais por onde circula para óculos VR. A máquina foi desenvolvida com a Ericsson e a V2COM-WEG.

Cidades inteligentes

A aplicação, em parceria com a Connexa, é uma luminária inteligente com gestão totalmente remota. O equipamento possui uma fotocélula inteligente com conectividade NB-IoT que coleta dados de consumo de consumo de energia e administra o funcionamento e o controle da luminosidade.

SmartView e 5G

Desenvolvida em parceria com a NoLeak, a demonstração envolve um sistema de monitoramento avançado com inteligência artificial autônoma. Com uma câmera acoplada e um dispositivo de IoT, a tecnologia é capaz de identificar e notificar comportamentos atípicos, de modo a evitar roubas em estabelecimentos comerciais e bancos.

