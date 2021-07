Com aumento da operação, Intelbras abre novo escritório na China

A Intelbras abriu um novo escritório na região Sul da China, na cidade de Shenzhen, província de Guangdong para acomodar o crescimento de sua operação. O escritório visa gerar oportunidades de negócio e parcerias com empresas no continente asiático. Também deverá realizar atividades de pesquisa e desenvolvimento de soluções tecnológicas com apoio de dois laboratórios próprios focados em elétrica e mecânica.

“O escritório desempenha papel estratégico, representando a Intelbras junto a seus parceiros asiáticos, apoiando resoluções de tratativas comerciais e proporcionando maior velocidade na busca de inovações e fornecedores”, afirmou Ado Rafael Feijó, diretor de Suprimentos da Intelbras.

A Intelbras está presente na Ásia desde o ano 2000 e mantém empresa própria na China há 15 anos. A mudança para um espaço maior se tornou necessária diante do crescimento de sua operação no país. No novo escritório, que tem amplas salas de reunião, foi possível aumentar a estrutura de desenvolvimento de produtos e implementar novos laboratórios.

A empresa teve um dos mais bem sucedidos IPOs do ano, mesmo com o declínio das ações no B3. Com isso, a Intelbras conseguiu arrecadar mais de R$ 1,3 bilhão para investir na expansão de suas atividades em fevereiro de 2021. (Com assessoria de imprensa)