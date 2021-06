Com atraso de dois anos, governo indica novo diretor para a Ancine

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

A Presidência da Repúblicas enviou nesta quinta, 24, ao Senado Federal a indicação de Tiago Mafra dos Santos para ocupar o cargo de Diretor da Agência Nacional do Cinema, a Ancine. Se o nome for aprovado pelos parlamentares, Mafra substituirá Débora Ivanov, cujo mandato terminou há dois anos, em outubro de 2019.

Mafra é o atual Secretário de Políticas Regulatórias do regulador do audiovisual brasileiro.

Em abril, o governo já havia indicado no final de abril também o servidor Vinicius Clay para compor o colegiado da Ancine, juntamente com Alex Braga Muniz, que será o presidente. Todos aguardam sabatina no Senado federal.

Atualmente, a Ancine funciona com três das 4 vagas na diretoria ocupadas por substitutos. O diretor-presidente substituto é Mauro Souza. Os demais são Edilásio Barra, conhecido como pastor Tutuca, e o próprio Vinicius Clay, que aguarda sabatina para, se aprovado pelos parlamentares, ocupar o cargo em mandato definitivo.