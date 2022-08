Com a chegada do 5G, Claro lança novos planos pós-pagos

A Claro aposta no 5G e coloca no mercado ofertas que incluem acesso aos serviços no exterior também para dependentes, Tik Tok ilimitado; e inclusão de mais plataformas de streaming nos pacotes

Com o lançamento das redes 5G, a Claro reformulou seus planos pós-pagos, acrescentando mais franquia de dados e atrelando a possibilidade de assinatura de serviços de streaming. Entre as novidades estão acesso aos serviços no exterior também para dependentes, Tik Tok ilimitado; e a entrada de Disney+ e Star+ na plataforma Extraplay, uma franquia para Claro tv+ que tem Netflix, Globoplay, HBO Max, Discovery+, Pluto TV e YouTube. Os preços chegam já com o benefício da recente redução na alíquota de ICMS.

PUBLICIDADE

Segundo a operadora, a possibilidade do uso do pacote no exterior como se a pessoa estivesse no Brasil passa a valer também para dependentes. Com isso, a partir de agora, toda a família pode usar linhas Claro em 18 países das Américas, sem custo adicional.

O acesso ilimitado ao TikTok se junta à não cobrança pelo uso de outras plataformas, como Instagram, Facebook, Whatsapp e Twitter. A Claro oferece ainda a possibilidade de incluir assinaturas dos principais streamings em uma fatura única.

Veja como ficam os novos planos Pós-Pagos:

– Claro Pós 50GB: 25GB de internet livre + 25GB de Extraplay para utilizar na Claro tv+ e principais streamings, redes sociais ilimitadas e Passaporte Américas para o titular: R$ 99,90

– Claro Pós 100GB: 50GB de internet livre + 50GB de Extraplay para utilizar na Claro tv+ e principais streamings, redes sociais ilimitadas e Passaporte Américas para o titular e dependentes: R$ 149,90. Na portabilidade o cliente ainda leva +10GB.

– Claro Pós 200GB: 100GB de internet livre + 100GB de Extraplay para utilizar na Claro tv+ e principais streamings, redes sociais ilimitadas e Passaporte Américas para o titular e dependentes: R$ 199,90. Na portabilidade o cliente ainda leva +10GB.

– Claro Pós 400GB: 200GB de internet livre + 200GB de Extraplay para utilizar na Claro tv+ e principais streamings, redes sociais ilimitadas e Passaporte Américas para o titular e dependentes: R$ 299,90. Na portabilidade o cliente ainda leva +10GB.

Planos Controle

Os planos Controle também foram atualizados com a redução do ICMS.

Os preços são os seguintes:

– Claro Controle 15GB (8GB + 7GB na portabilidade) com Whatsapp e Waze ilimitados: R$ 44,90.

– Claro Controle 20GB (10GB + 10GB na portabilidade) com Instagram, Facebook, Whatsapp, Twitter, além de Waze, ilimitados: R$ 54,90.

– Claro Controle 20GB com TikTok (10GB + 10GB na portabilidade), Instagram, Facebook, Whatsapp, Twitter, além de Waze, ilimitados: R$ 74,90.

A oferta de Banda Larga também foi impactada pela redução do ICMS. No Combo Multi+, o cliente passa a pagar R$ 94,90 por 350 Mega; e R$ 109,90 por 500 Mega. Ainda pode contar com um diferencial: o Wi-Fi Mesh, com dois extensores, por R$ 20/mês.

A operadora coloca em promoção um pacote Banda Larga com 350 Mega e assinatura HBO Max inclusa, por R$ 94,90 /mês durante 3 meses. Após esse período, o preço vai a R$ 114,90.

PUBLICIDADE