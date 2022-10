Com 5G, Huawei aumenta a produtividade de suas instalações no Brasil em 25%

A implementação do 5G já tem provocado ganhos de produtividade às operações da Huawei no Brasil. A empresa chinesa informou, nesta quarta-feira, 26, que a eficiência operacional em suas instalações teve alta de 25% com a adoção da rede móvel.

Além disso, o centro de logística da Huawei no Brasil, localizado em Sorocaba, no interior de São Paulo, também passou a operar com redução de 30% no tempo gasto para envio de produtos. Os dados foram revelados durante conferência de imprensa online da empresa para toda a América Latina.

“Em nosso armazém, tudo funciona com 5G, de robôs a câmeras de segurança”, destacou Joaquín Saldaña, diretor de Estratégia e Marketing para a região.

Desde 2020, o centro de distribuição da empresa chinesa no Brasil conta com uma rede privada 5G capaz de otimizar as operações de logística e de fábrica.

Atualmente, no que diz respeito ao território latino-americano, a multinacional chinesa trabalha com aplicações 5G no Brasil, no Chile e no México. Segundo a empresa, 22 milhões de pessoas já têm acesso à quinta geração de rede de internet móvel nesta parte do mundo.

Saldaña ressaltou que, sobretudo para os negócios, o 5G, além de baixa latência e estabilidade de conexão, gera eficiência. “Como benefícios para a América Latina, haverá um salto de tecnologia. A região terá acesso mais fácil aos serviços de nuvem e inteligência artificial, além de melhorar a sua inserção global”, afirmou.

Também presente à conferência de imprensa, Paul Scanlan, diretor de Transformação Digital da Huawei, reforçou que, de forma semelhante ao que é feito no centro de logística da empresa no Brasil, a adoção de robôs por conectividade 5G aumentará a produtividade da indústria de forma ampla.

“O nosso objetivo é encontrar um local adequado, instalar equipamentos e providenciar a tecnologia mais eficiente nesse ambiente. Qual é o propósito disso? Gerar eficiência”, pontou Scanlan.

