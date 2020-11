Coimbra é confirmado na Secretaria de Telecomunicações

O governo oficializou nesta quarta-feira, 18, a ida de Artur Coimbra para a Secretaria de Telecomunicações do Ministério das Comunicações, cargo que já vinha exercendo interinamente. Na portaria publicada hoje, o ministro exonera o novo secretário do cargo anterior, de Diretor do Departamento de Aprimoramento do Ambiente de Investimentos em Telecomunicações.

Na mesma portaria, saiu a exoneração da até então de diretora do Departamento de Políticas para Telecomunicações e Acompanhamento Regulatório da Secretaria de Telecomunicações, Miriam Wimmer, que assume cargo na Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

PUBLICIDADE