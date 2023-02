CNA e Fiesp já confirmados para o AGROtic

Atualizada às 17 horas

Matheus Ferreira Pinto da Silva, secretário executivo adjunto do Instituto CNA; e Jacyr Costa Filho, presidente do Conselho Superior do Agronegócio da Fiesp são algumas das autoridades já confirmadas para o AGROtic deste ano, que será realizado entre os dias 15 a 17 de março.

A logística no agrobusiness; o atendimento à demanda do mercado externo; o avanço da conectividade rural e as inovações na produção da proteína animal são os temas centrais do AGROtic 2023, que acontece de 15 a 17 de março, em formato virtual. O evento, realizado pelo Tele.Síntese em parceria com a ESALQTec, busca atualizar os avanços no campo com a chegada do 5G e o uso de práticas sustentáveis.

No primeiro dia, 15, foi convidada a secretária de Inovação, Desenvolvimento Sustentável e Irrigação do Ministério da Agricultura, Renata Bueno Miranda, que vai apresentar o tema Um olhar sustentável e inovador para o agronegócio. É uma oportunidade para ter conhecimento dos caminhos do governo para o setor.

No mesmo dia, após a palestra da dirigente do Ministério da Agricultura, acontece o painel Bioeconomia, o que está por vir. Vai debater estudo da Embrapa asseverando que a implementação da bioeconomia no Brasil é capaz de gerar um faturamento industrial anual de US$ 284 bilhões até 2050. Para obter esse montante, o país precisa implementar a transição energética e a intensificação de tecnologias bio renováveis e medidas eficazes para redução da emissão de gases do efeito estufa.

O presidente do Conselho Superior do Agronegócio da Fiesp, Jacyr Costa Filho, já confirmou presença nesse debate, que tem também como convidados representantes da Agrivalle, Bayer, Insper Agro Global e Raízen. A mediação será feita pela jornalista Wanise Ferreira, curadora do AGROtic.

Ainda no dia 15, o painel O gerenciamento do risco vai analisar se as ferramentas de gerenciamento de dados existentes estão sendo suficientes para o monitoramento e gerenciamento de risco. Como fazer a gestão científica de dados e extrair e fornecer a informação necessária ao produtor?

O co-fundador da Tarken, Luiz Tangari, vai participar desse debate, que também contará com a presença de representantes do Itaú BBA, SAS, Syngenta Digital e Vivo. A mediação ficará a cargo do gerente executivo da incubadora tecnológica EsalqTec, parceira do Tele.Síntese no evento, Sérgio Barbosa

Metaverso

No segundo dia do AGROtic 2023, 16 de março, temas como Agricultura 5.0 e o Metaverso e A importância da logística 4.0 para completar o ciclo de transformação digital do agronegócio vão esquentar os debates. O CEO da RICMA, Ricardo Matiello, e o coordenador-geral da Esalq Log, Thiago Guilherme Péra, confirmaram presença.

No terceiro e último dia, 17 de março, terão vez a Pecuária: Rentabilidade, inovação e sustentabilidade e O acesso à tecnologia na agricultura familiar, temas que vêm ganhando espaço nos últimos meses. Matheus Ferreira Pinto da Silva, secretário executivo adjunto do Instituto CNA e Sergio Raposo de Medeiros, pesquisador da Embrapa Pecuária Sudeste em São Carlos, têm participação garantida nas discussões.

Nos três dias do AGROtic 2023, startups voltadas para o campo e incubadas pela EsalqTec apresentarão as suas soluções.

As inscrições são gratuitas. Garanta já sua participação!

https://www.eventos.momentoeditorial.com.br/agrotic-2023/