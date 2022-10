Cloud2U contrata Ericsson para implementar rede de referência e laboratório 5G

Operadora que arrematou o bloco regional que engloba RJ, ES e MG no leilão do 5G deve utilizar a rede de acesso e de core da Ericsson como suporte aos serviços de conexão

A Cloud2U, empresa do Grupo Greatek, informou, nesta quarta-feira, 19, que firmou parceria tecnológica com a sueca Ericsson para impulsionar os serviços de rede 5G.

O acordo inclui a contratação de rede de acesso e de core 5G da Ericsson, além de serviços estratégicos de suporte, design, instalação e integração das redes. O objetivo da Cloud2U é otimizar os recursos da rede, melhorar a experiência do usuário, simplificar as operações e acelerar a criação de ofertas.

Representante da fabricante de equipamentos de rede de acesso Greatek, a Cloud2U foi um dos destaques do leilão do 5G, realizado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), no ano passado. Na ocasião, a empresa arrematou o lote regional C7 na faixa de 3,5 GHz, o qual prevê a cobertura de sinal nos estados de Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais.

Segundo a nova operadora, o acordo com a Ericsson, entre outros pontos, estabelece a implantação de uma rede de referência e um laboratório 5G para operar na frequência de 3,5 GHz em São José dos Campos, no interior de São Paulo. O complexo será dedicado ao desenvolvimento de produtos e negócios com a tecnologia 5G standalone.

“Será um laboratório de engenharia para trabalhar nos serviços 5G da operadora e desenvolver os melhores setups para que os planos de internet entregues garantam a melhor experiência para os nossos futuros assinantes”, afirma, em nota, o gerente de Novos Negócios do Grupo Greatek, Anderson Ferreira.

A parceria também deve propiciar um ambiente para desenvolvimento de produtos pela marca Greatek, como CPEs [Customer Premises Equipments] 5G e roteadores, com o objetivo de ampliar a cobertura de internet dos futuros clientes.

Além disso, segundo a Cloud2U, o laboratório também será usado para impulsionar o advento de novas tecnologias com parceiros nas áreas de aplicativos, inteligência artificial e dispositivos com base em Internet das Coisas (IoT, na sigla em inglês).

