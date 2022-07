Clientes pré-pagos da TIM não gastam R$ 100 com lazer no celular

A TIM realizou um levantamento com 128,6 mil clientes pré-pagos para apurar o comportamento em relação à digitalização e gastos com lazer. Feita por meio da plataforma TIM Ads o levantamento mostrou que 24% têm como passatempo principal interagir em redes sociais e 17% são adeptos dos jogos online. Mas quando se trata de gastos nas redes com lazer é revelado que 59% desses consumidores não chega a gastar R$ 100 com essa atividade e 16% se divertem de graça.

O cenário da adesão a hábitos de lazer na rede se explica muito pela permanência dessas pessoas conectadas. 45% revelam que gastam muito tempo na web, 24% consideram que sua diversão está fora dela e 29% procuram equilibrar os dois ambientes. As principais preferências envolvem redes sociais (24%), assistir a filmes e séries (17%), ver vídeos (13%), ouvir música (11%) e ler ou estudar (10%). Quando não estão conectadas 13% dessa base de clientes gostam de passear ao ar livre, iguais 13% praticarem esportes ou atividades físicas, 12% se motivam mais com leitura e estudos, 11% ir a shopping center, 10% se dedicam a visitar parentes e 10% assistem a partidas de futebol e outras competições .

PUBLICIDADE

Em relação a apps com atividades de lazer, 75% dos clientes pré-pagos que responderam à pesquisa concordaram que só os adotariam se fossem gratuitos ou se estivessem incluídos nos seus planos de Internet. Dos pesquisados, apenas 2% relataram que não têm passatempos na rede.

No 5G

A operadora, ao anunciar na semana passada a sua estratégia de lançamento do 5G em Brasília, incluiu promoção com oferta com games e mais pacote de dados de 50GB gratuitos para quem migrar para o serviço. Qualquer cliente atual dos planos pós-pagos da TIM que quiserem migrar para o 5G ganharão 50GB a mais em seu pacote de dados e poderão acessar por três meses gratuitamente os games da Cloud Gaming (como Fortinet, Elden Ring ou demais jogos Triple A), da AwG. A partir da ativação, a oferta terá validade por 12 meses.

PUBLICIDADE