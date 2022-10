Clientes da TIM terão internet gratuita em voos da Gol e da Latam

Exclusivo para planos pós-pagos, acesso será disponibilizado no dia 14 de outubro; conexão não permitirá assistir a vídeos por meio de plataformas de streaming

Clientes da TIM poderão navegar na internet, de forma gratuita durante voos da Gol e da Latam a partir da próxima sexta-feira, 14. A operadora informou que a conexão funcionará em viagens nacionais e internacionais.

O serviço estará disponível para clientes dos planos pós-pagos TIM Black e TIM Black Família – neste caso, somente para o titular da conta.

Segundo a operadora de telefonia e internet móveis, será possível acessar redes sociais, e-mails, aplicativos de mensagens e sites em geral durante os voos das duas companhias aéreas. Contudo, o passageiro não poderá acessar plataformas de streaming de vídeos.

Para ativar a conexão, o cliente, dentro da aeronave, deverá selecionar a rede Wi-Fi da companhia. Em seguida, será direcionado à página da Gol ou da Latam, onde poderá clicar em um banner da TIM, o qual dará acesso à tela de login. Para liberar a internet, o cliente deverá inserir o número do seu telefone e a senha do aplicativo “Meu TIM”.

O acesso gratuito ocorre em função de uma parceria entre a tele e a Intelsat, empresa provedora de internet via WiFi em voos comerciais. A conexão à internet em voos, na verdade, não é o primeiro serviço da operadora de satélites contratado pela TIM.

Para levar internet a localidades remotas da região Norte do País, por meio da conexão 4G, a TIM usa um serviço de backhaul por satélite da Intelsat.

Inclusive, em razão da demanda por esta tecnologia, a operadora de satélites já revelou que planeja ampliar a presença no Brasil e na América Latina com a inauguração de um teleporto no Rio de Janeiro.

