Clientes da Claro ganham oferta de plano de saúde da Starbem

Parceria com a healthtech de telessaúde vai possibilitar atendimento online aos mais de 70 milhões de usuários da operadora. Acordo também prevê descontos em laboratórios e farmácias

Uma parceria da Claro com a Starbem possibilita, a partir de agora, que os clientes da operadora tenham uma oferta de plano de saúde. Pelo acordo, a healthtech de telessaúde, fundada em 2020, irá oferecer, a preços acessíveis, o serviço de atendimento e telemedicina aos mais de 70 milhões de usuários da operadora.

A startup de saúde se responsabilizará pelos atendimentos médicos online, e descontos em exames e medicamentos. O agendamento das consultas será realizado pelo próprio aplicativo da Starbem, disponível para os sistemas Android e IOS. O app também contém informações sobre o paciente e a carteirinha, que é apresentada nos laboratórios e farmácias parceiras para a obtenção de descontos.

A parceria que une a Starbem e a Claro permitirá acesso às consultas com Clínico Geral para os clientes pré e pós-pago de todo o Brasil, por meio de videochamada pelo celular.

Além dessa acessibilidade, a startup disponibiliza em seu aplicativo uma ferramenta de inteligência artificial, exclusiva no Brasil, de check-up gratuito de diversos sinais da saúde. Pela câmera do smartphone, como se fosse uma selfie, é possível aferir em apenas 30 segundos a pressão arterial, a frequência cardíaca e respiratória, e o índice de estresse, entre outros.

Com a parceria, a Starbem prevê crescimento de 500% em 2022 com relação a 2021. O objetivo é encerrar o ano com 150.000 assinantes.

Leandro Rubio, cardiologista e CEO da Starbem, diz que o acordo com a Claro atende aqueles que precisam contar com consulta médica de qualidade, mas encontram várias barreiras financeiras ou na rede pública de saúde. “Nossa intenção é cortar qualquer tipo de burocracia que possa atrasar o início de um tratamento adequado”, afirma.

Preços e descontos

Para contratar o serviço no plano semanal, basta o cliente Claro enviar um SMS com a palavra STAR para o número 3291 ou STAR30 para contratar o plano mensal. O investimento semanal é de R$ 3,99 e, no plano mensal, de R$ 12,99.

Quanto ao atendimento, a Starbem oferece consultas por videochamada pelo celular para todo o país. São mais de 15 especialidades médicas, psicologia e nutrição para consumidores finais, mas também como benefício de saúde para empresas.

Há ainda parceria com laboratórios de todo o país que dão até 15% de desconto em exames e até 26% de desconto em drogarias, para quem é assinante. Estão na lista laboratórios dos grupos A+, Dasa, Labi Exames, Sabin e Hermes Pardini, e unidades da Drogasil e Droga Raia pelo Brasil.

