Cliente móvel fidelizado da Oi pode ser multado por migração antecipada para Claro, TIM ou Vivo

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Anatel publica página onde esclarece dúvidas comuns dos clientes Oi Móvel e explica como funciona para aqueles com plano pós fidelizado, combo ou pré-pagos.

A Anatel colocou no ar nesta quinta-feira, 11, um site com informações sobre os reflexos para o consumidor da compra da Oi Móvel por Claro, TIM e Vivo, e esclarece que cliente fidelizado pode levar multa se mudar antecipadamente de operadora.

PUBLICIDADE

A possibilidade de multa ocorre para o assinante de plano fidelizado da Oi Móvel que queira ir para outra operadora, e não aquela de destino definida para sua região. Por exemplo, se o cliente tiver um plano pós com fidelidade de dois anos na Oi Móvel no Sergipe, deverá ser migrado, sem ônus, para a Claro. Mas, caso decida migrar antes mesmo de ser notificado pela Claro para TIM ou Vivo, receberá multa, como previsto no plano contratado.

Admite a Anatel: “A cobrança de multa poderá ocorrer apenas no caso de consumidores fidelizados que anteciparem sua migração para outra prestadora, ou seja, antes de receberem a comunicação da prestadora de que serão migrados”.

A agência faz uma tabela explicativa das opções dos clientes fidelizados, como se vê na imagem abaixo:

A agência esclarece também o que acontece com os clientes de combos da Oi. Neste caso, o número móvel será migrado, enquanto a assinatura de banda larga, TV, telefonia fixa permanecerão na Oi.

A Anatel admite, ainda, que Claro, TIM e Vivo não são obrigadas a manter condições idênticas de telefonia móvel aos usuários vindos da Oi. Os planos devem ser “semelhantes”. Portanto, pode haver mudanças de franquia e tarifação, por exemplo.

Quem tiver créditos acumulados no pré-pago Oi Móvel vai herdar esses créditos, caso mantenha-se no pré-pago, na nova operadora para onde sua área será migrada. Quem fizer portabilidade para outra operadora, diferente daquela definida para o estado, não acontecerá o carregamento dos créditos.

O site da Anatel com informações sobre o processo de migração pode ser acessado aqui.

O destino dos usuários da Oi Móvel para Claro, TIM ou Vivo foi definido por DDD. Assim, clientes da Oi Móvel em São Paulo (DDD 11), irão para a TIM; de Santos (DDD 13), para a Claro; e do Vale do Paraíba (DDD 12), para a Vivo, por exemplo. Confira no mapa abaixo, da Anatel, como ficou definido:

PUBLICIDADE