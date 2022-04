Click Telecom, ISP mineiro do grupo Alloha, lança internet de 2 Gbps

A Click Telecom, adquirida pela Alloha Fibra, confirmou para este mês de abril o lançamento de planos de 2 Gbps de velocidade na fibra. A empresa vai usar a tecnologia XGS-PON, que aumenta em quatro vezes a velocidade de internet disponível ao usuário de fibra, e entrega uma conexão individual de até 10 Gbps.

O ISP diz que o produto foi criado para atender à demanda de gamers – os jogadores de jogos eletrônicos. Segundo a consultoria especializada Newzoo, só no Brasil, o segmento de jogos faturou US$ 2,3 bilhões em 2021, com alta de 5% em relação ao ano anterior.

“Nosso público principal são os gamers, aqueles aficionados por tecnologia, youtubers, influenciadores digitais”, afirma Neyrimar Pereira, CEO da Click.

Segundo o executivo, inicialmente, o produto será disponibilizado em Uberlândia, Uberaba e Araxá e, conforme surgimento natural da demanda, a empresa aplicará um plano estratégico já desenhado para ampliar o alcance em toda sua área de atuação.

Múltiplos acessos

A tecnologia específica oferecida é a XGS-PON 10G de download, com 10G de upload. A tecnologia tradicionalmente usada pelas pequenas, médias e grandes operadoras no Brasil é a GPON, que resulta em planos disponíveis no mercado de 250 Mbps a 1 Gbps.

Com o XGS-PON, ampliou-se a velocidade possível. A empresa planeja ainda oferta 10 Gbps no futuro.

Na prática, com maior velocidade de conexão, e com toda essa capacidade disponível, mais dispositivos podem se conectar e ter alto desempenho em uma mesma rede doméstica.

Expansão em 2022

A Click Telecom segue com plano de expansão de negócios em 2022, principalmente em Minas Gerais e São Paulo. Depois de inaugurar mais uma unidade própria em Uberlândia – a quarta na maior cidade do Triângulo Mineiro -, a empresa anunciou em março sete novas lojas no interior de São Paulo. A Click tem rede em 30 cidades do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e interior do estado de São Paulo. (Com assessoria de imprensa)

