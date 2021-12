Cleartech adquire operação brasileira da Datami

A fornecedora de serviços de tecnologia da informação Cleartech adquiriu 100% da operação brasileira da especialista em solução de dados móveis patrocinados, Datami. A meta é triplicar o números de clientes da empresa recém-incorporada nos próximos dois anos.

Para tanto, a Cleartech desenvolveu um roadmap que contempla a criação de novos produtos, a melhoria da prestação de serviços, ampliação dos canais de vendas e novas formas de captação de clientes no mercado nacional. Hoje, a Datami conta com 50 clientes em diferentes segmentos, como Mercado Pago, Via Varejo e Mercado Livre. A empresa também dispõe de acordos com as principais operadoras do país para fornecer e repassar dados de navegação aos clientes.

Segundo pesquisa da Kantar Ibope Media, a navegação móvel no Brasil é em média de 15 megabytes por dia, por usuário. Essa quantidade de dados é suficiente para navegar apenas cinco minutos em redes sociais. A Cleartech afirma que os dados patrocinados resolvem esse gap da navegação em celulares. Eles permitem que uma organização conceda a utilização gratuita em seu site e aplicativo. Isso significa que o usuário não irá consumir o seu pacote de dados enquanto estiver interagindo com a marca que patrocina os dados. “Nossa proposta é reforçar os dados patrocinados que funcionam como o 0800 na telefonia, permitindo que consumidores e empresas tenham uma oportunidade única para se relacionarem. Isso traz mais valor ao usuário e maiores chances de conversão às marcas”, afirma o executivo e responsável pela Datami no Brasil, Carlos Pinto.

Cleartech irá implantar portabilidade numérica no Uruguai

Recentemente, a Cleartech também anunciou que implantará a portabilidade numérica em celulares no Uruguai em parceria com a companhia local de infraestrutura, Cietel. A dupla venceu uma licitação de cinco anos renováveis no país no valor de US$ 3,5 milhões.

A companhia possui experiência com portabilidade numérica dentro do próprio Brasil. Em 2007 , a Associação Brasileira de Recursos em Telecomunicações (ABR Telecom) selecionou a Cleartech como administradora da portabilidade numérica. (Com assessoria de imprensa)

