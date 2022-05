ClearSale anuncia Alexandre Mafra como CFO

A ClearSale, desenvolvedora de soluções antifraude para e-commerce, mercado financeiro, vendas diretas, telecomunicações e seguros, anuncia a contratação de Alexandre Mafra para o cargo de diretor financeiro (CFO).

PUBLICIDADE

O executivo é graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e pós-graduado em Finanças Empresariais pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), com cursos de extensão no INSEAD e na Universidade de Harvard.

Alexandre Mafra iniciou a carreira na Ambev, onde permaneceu por 13 anos. Atuou também como CFO e Diretor de Recursos Humanos da Totvs, como CEO da São Miguel, holding da empresa 3 Corações, onde assumiu também a posição de Conselheiro, e, nos últimos anos, atuou como Managing Director e CFO da área de Private Equity do Pátria Investimentos, como membro do Conselho de Administração da Lavoro Agro, Athena Saúde, Alphaville Urbanismo e Tenco Shoppings Center e como CFO da Focus Energia.

No posto, Mafra fará busca ativa por fusões e aquisições de outras empresas “que facilitem o crescimento” da Clearsale. Ele também pretende implantar um modelo de gestão baseada em visão analítica da empresa, com foco em aperfeiçoamento da tomada de decisão. Ele irá dividir com o CEO a interlocução com o mercado.

Criada no começo dos anos 2000, a Clearsale não tinha ainda um CFO. O cargo foi estabelecido com a chegada de Mafra. O CEO e fundador é Pedro Chiamulera.

PUBLICIDADE