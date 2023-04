A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) informou, nesta segunda-feira, 3, o resultado da edição de 2023 do Prêmio Anatel de Acessibilidade em Telecomunicações. A Claro, pelo segundo ano consecutivo, foi condecorada com a premiação.

Promovido pela agência reguladora desde 2019, o prêmio busca reconhecer, entre as grandes prestadoras de serviços de telecomunicações, as que implementam as melhores práticas de atendimento às pessoas com deficiência, tanto nos ambientes físicos como nos virtuais. A premiação também tem a intenção de incentivar, divulgar e assegurar os direitos de acessibilidade ao consumidor.

Pelos critérios de avaliação, a Vivo ficou em segundo lugar. Em seguida, aparecem TIM, Sky e Oi. Com a distinção deste ano, a Claro ganhou três das cinco edições do prêmio (2023, 2022 e 2020). Em 2019 e 2021, a TIM ficou com o primeiro lugar.

A honraria é concedida levando em conta os resultados do ranking de acessibilidade elaborado pela agência reguladora, o qual consta no Regulamento Geral de Acessibilidade da Anatel (Resolução 667/2016).

O ranking é construído em cima de quatro indicadores: Acessibilidade na Página da Internet (API); eficiência dos mecanismos de interação via mensagem eletrônica, webchat e videochamada nos canais de atendimento remoto para pessoas com deficiência (ERA); atendimento especializado nos setores de atendimento no estabelecimento (ASA); e ações voluntárias que incentivem, divulguem ou assegurem os direitos das pessoas com deficiência (AVI).

Confira, a seguir, a classificação das empresas em cada um dos indicadores.

• AVI: Claro (1º), Vivo (2º), TIM (3º), Sky (4º) e Oi (5º)

• ERA: Vivo (1º), Oi (2º), Claro (3º), TIM (4º) e Sky (5º)

• API: Sky (1º), TIM (2º), Claro (3º), Vivo (4º) e Oi (5º)

• ASA: Claro e TIM (1º), Vivo (2º), Sky (3º) e Oi (4º)

A cerimônia de entrega do prêmio está marcada para o dia 12 de abril, às 10h horas, no auditório Nelson Mitsuo Takayanagi, no segundo andar do bloco E do complexo-sede da Anatel, em Brasília.