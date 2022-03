Claro vence Prêmio Anatel de Acessibilidade

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

É a segunda vez que a operadora alcança o primeiro lugar. Vivo fica em segundo. Esta é a quarta edição do prêmio, e ainda será definida a forma e a data para entrega da estatueta à vencedora

A Claro é a vencedora do Prêmio Anatel de Acessibilidade em Telecomunicações 2022. O resultado foi divulgado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) nesta quinta, 31. A Vivo foi a segunda colocada.

Segundo a Anatel, a premiação é feita para reconhecer, entre as grandes prestadoras de telecomunicações, aquelas que apresentam os ambientes físicos e virtuais de atendimento mais amigáveis às pessoas com deficiência, e que desenvolvam ações para incentivar, divulgar ou assegurar os direitos de acessibilidade.

Top 5

O resultado de 2022 foi:

1º. Claro

2º. Vivo

3º. Tim

4º. Sky

5º. Oi

Avaliação

O Prêmio Anatel de Acessibilidade é entregue à prestadora de telecomunicações melhor avaliada entre os cinco maiores grupos de telecomunicações do país.

É a segunda vez que a Claro alcança o primeiro lugar. Em 2021, quem venceu foi a Tim. Devido à pandemia de Covid-19, ainda será definida a forma e a data para entrega da estatueta à vencedora.

Indicadores

O prêmio é entregue de acordo com os resultados do Ranking de Acessibilidade elaborado pela Agência e previsto no Regulamento Geral de Acessibilidade da Anatel (Resolução nº 667/2016).

A premiação de 2022 é resultado de fiscalizações realizadas pela Anatel em 2021 nas cinco maiores prestadoras de telecomunicações. Foram verificados os indicadores de Acessibilidade na Página da Internet (API) e de Eficiência dos mecanismos de interação via mensagem eletrônica, webchat e videochamada nos canais de atendimento remoto para pessoas com deficiência (ERA).

Também foram consideradas ações voluntárias que incentivem, divulguem ou assegurem os direitos das pessoas com deficiência, denominadas pela sigla AVI.

O indicador de atendimento especializado nos Setores de Atendimento no estabelecimento (ASA) não foi fiscalizado no ano passado, devido à pandemia de Covid-19.

Veja a colocação das prestadoras em cada um dos indicadores:

AVI: Claro (1º), Vivo (2º), Tim e Sky (3º) e Oi (4º)

ERA: Claro (1º), Tim (2º), Vivo (3º), Oi (4º) e Sky (5º)

API: Sky (1º), Claro (2º), Vivo (3º), Tim (4º) e Oi (5º)

