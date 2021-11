Claro vai demonstrar realidade aumentada em 5G no GP de F1

A Claro vai demonstrar o uso de realidade aumentada através de redes 5G no Grande Prêmio de Fórmula 1 em São Paulo 2021 neste fim de semana. O GP contará com transmissão em tempo real nas redes sociais e conteúdos no estúdio Claro na Live Store.

Com fornecimento de tecnologias para melhores imagens e conexão, a operadora habilitará o ecossistema digital da temporada de 2021. A exposição virtual de um carro de corrida, em tamanho real, será uma das atrações da Arquibancada 5G da Claro, motada em parceria com a Motorola. Utilizando o Motorola Edge 20 Pro, os usuários irão conferir o carro em 3D com tecnologia de realidade aumentada. A experiência permite visualizar o esportivo por dentro e por fora pela tela do smartphone.

Os usuários também poderão competir com amigos em uma simulação virtual de corrida na pista de Interlagos. A simulação conta com réplica virtual da pista e será disponibilizado um ranking com as melhores performances.

A operadora apresentou também o filtro “Claro no GP”, que visa levar a experiência do evento àqueles que não poderão comparecer. Com realidade aumentada, os usuários acessam o filtro no Instagram e Facebook para ter a sensação de andar entre carros, ouvir o ronco dos motores e assistir a uma largada. (Com assessoria de imprensa)

