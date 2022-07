Claro vai ativar a rede 5G SA em Porto Alegre, João Pessoa e Belo Horizonte nesta sexta

Claro divulgou os bairros de Belo Horizonte e Porto Alegre que receberão do 5G SA. As áreas de João Pessoa ainda serão anunciadas.

A Claro avisou que vai ativar a rede 5G SA em Belo Horizonte (MG), João Pessoa (PB) e Porto Alegre (RS) nesta sexta-feira, 29. A operadora vai usar a nomenclatura 5G+ para se referir ao 5G “puro”. Além da rede em 3,5 GHz, a companhia trabalha com redes NSA na faixa de 2,3 GHz e DSS, nas faixas em que tem também o 4G.

Em Porto Alegre, a Claro irá chegar com o 5G em 12 bairros da cidade. Para marcar o lançamento, a operadora está realizando um evento agora a noite, desde às 20h, com transmissão ao vivo no Canal do Cliente (500) e também está iluminando 5 marcos da cidade: o Monumento aos Açorianos, o Laçador, o Instituto Caldeira e as Torres da Claro e da Embratel. A iniciativa será apoiada pelo projeto ‘A Energia da Claro’, considerado o maior programa de geração distribuída de energia limpa entre empresas privadas do país.

Em Belo Horizonte, nós tivemos coletiva de imprensa ontem para os veículos locais. Nós divulgamos a ativação do 5G que chegará a 17 bairros: Savassi, Lourdes, Santo Agostinho, Boa Viagem, Ouro Preto, Bandeirantes, São Bento, Barragem Santa Lúcia, Minaslândia, Alípio de Melo, Manacás, Providência, São Gonçalo, São Bernardo, Heliópolis, Paraíso e Hospital da Baleia. Essa é apenas a fase inicial. A Claro continuará expandindo sua rede de 5G+ e chegará gradativamente a outras áreas, como, por exemplo, o bairro de Buritis.

Os bairros que serão cobertos em João Pessoa serão anunciados nesta sexta-feira, pela manhã.

A expectativa inicial é do alcance de velocidades entre 600 Mbps e 800 Mbps, chegando até 1 Gbps (dependendo do tamanho da célula e da quantidade de terminais com uso simultâneo naquele momento).

Vale notar que nem todo celular 5G é compatível ainda com as redes SA. Atualmente existem 70 modelos de aparelhos homologados na Anatel como compatíveis. No entanto, nem todos de fato já funcionam. As fabricantes precisam liberar a atualização para que os telefones no mercado passem a aceitar as novas redes.

Segundo a Claro, todos os telefones comercializados pela operadora compatíveis com o 5G DSS já suportam

também a faixa de 3,5 GHz e serão automaticamente compatíveis com o novo 5G+. Atualmente, 70% dos aparelhos vendidos pela Claro são compatíveis com o 5G SA.

