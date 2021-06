Claro vai ampliar funcionalidades dos set top boxes de TV paga

Segundo Ricardo Falcão, as caixinhas da TV paga começam a receber os novos features no próximo mês.

A Claro passa por um momento de transição que permeia a sua liderança no mercado de TV por assinatura e suas novas investidas em streaming e IPTV. No próximo mês ela dá início a uma atualização importante junto aos assinantes tradicionais que terão seus set-top box (STB) atualizados pela TeleIdea, empresa que já responde pelo middleware dos dispositivos da Claro Box TV. E promete lançar em dois meses outras soluções de acesso ao seu conteúdo que podem vir como aplicativos ou outras soluções similares.

A atualização da base STB dos assinantes da Claro é um passo importante, já que eles não têm a mesma interatividade e opções proporcionadas aos da Claro Box TV. “Todos os serviços de set-top box tradicionais que estão com tecnologia Nagra passarão para TeleIdea e isso é parte do investimento pesado que temos feito há um ano na rede e na sua capacidade técnica”, afirmou Ricardo Falcão, diretor de TV. Hoje, por exemplo, no serviço tradicional só foi possível integrar o Netflix na operação de TV por assinatura, o que com a nova tecnologia deverá permitir outras integrações.

O Claro Box TV tem tido um crescimento surpreendente, de acordo com o executivo. “Acima do projetado e do esperado”, ressaltou. Atualmente, ele responde por cerca de 30% das vendas da área de TV “e crescendo”. E o melhor para a empresa é que quem aderiu ao Box acaba contratando mais conteúdo dentro da plataforma na faixa de 1.7 a 1.8 vezes.

Mas os desenvolvimentos em cima desse novo perfil do mercado de TV por assinatura, que vêm sendo feitos há cerca de dois anos, estão resultando agora em novos produtos. Falcão disse que em dois meses deverão ser lançadas novos serviços, que poderão vir em formato de apps ou outros modelos, sem especificar os formatos que serão adotados.

O executivo participou hoje do painel “Muito mais conteúdo para ISPs” do segundo dia do Inovatic, evento promovido pelo Telesíntese e segue até amanhã.