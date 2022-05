Claro tv+: novo serviço de TV e streaming da Claro funciona em celulares e smartvs

Claro atualiza sua plataforma OTT de consumo de canais lineares e streaming com o Claro tv+, que passa a funcionar em qualquer dispositivo. E cria opção de atendimento como na TV paga no plano mais sofisticado.

A Claro lançou hoje, 26, o Claro tv+, seu novo serviço de consumo de canais lineares de TV e streaming de vídeos e séries. Dessa vez, o produto não está atrelado a um codificador, embora também seja vendido nesta versão. Agora, o cliente pode baixar o app em smartvs 4k, celulares e tablets.

O produto permite ao interessado assinar mais de 100 canais lineares de TV paga e acessar mais de 50 mil conteúdos on demand por meio de seu catálogo. O app da Claro tv+ substitui o app do Now Online.

A Claro tv+ está disponível em todo o território nacional, para todos os consumidores, sejam ou não clientes da operadora.

Para quem já é cliente de serviços de TV por Assinatura (cabo ou DTH) da companhia, o aplicativo com acesso aos melhores conteúdos ao vivo e on demand está disponível, sem custos adicionais. Basta baixar o app no dispositivo de preferência, fazer o login com os dados do cliente e acessar o conteúdo.

Clientes da Claro com banda larga ou celular que não possuem um plano de TV devem assinar para assistir no celular. A empresa criou uma segmentação de preços conforme a quantidade de conteúdo e resolução do dispositivo utilizado para o acesso:

Claro tv+ app: Disponível nas lojas de aplicativos, o app oferece conteúdo de forma totalmente digital por meio de streaming, com acesso em smartphones, tablets, smart TVs e também pelo site clarotvmais.com.br . O produto está disponível em todo o Brasil por R$59,90 mensais. A assinatura permite ainda cinco dispositivos de acesso e reprodução simultânea em até duas telas, download para assistir offline, Replay TV e espelhamento via Chromecast. Clientes que já têm serviço de TV por Assinatura da Claro acessam seus conteúdos e canais no app sem custo adicional.

Com essa opção, o cliente conta com todos os benefícios e ainda dispõe de uma box tv da Claro via streaming, que transforma qualquer TV em smartv. A caixinha é entregue na casa do cliente, que faz a auto instalação e conecta o device em WiFi de qualquer banda larga. Também conta com Replay TV e funções avançadas como controle por voz. O produto está disponível em todo o Brasil por R$ 89,90 mensais. Claro tv+ 4K: Para o consumidor que prefere a estabilidade e o suporte do tradicional serviço da TV por assinatura. Tem opções de decodificadores e serviço técnico especializado para a instalação e suporte do serviço. O produto, sem o delay que caracteriza as transmissões ao vivo via streaming, também conta com as funcionalidades de Replay TV. Disponível em áreas cabeadas pela operadora, tem assinatura de R$ 129,90 ao mês, incluindo 2 pontos de recepção e o app Paramount+. Por 12 meses, o app Discovery+ também estará disponível sem custo adicional.

Alexa na caixinha

A Claro TV Box com o Claro tv+ vai funcionar também com a Alexa, o sistema de reconhecimento de fala da Amazon.

Na prática, a “caixinha” de streaming da Claro passa a ter as funcionalidades da Alexa. Basta dizer “Alexa” ou pressionar o botão com o símbolo de microfone no controle remoto para iniciar a interação por voz, seja para escolher um canal ou programa, seja para controlar dispositivos conectados ou saber a previsão do tempo.

Com a Alexa, será possível mudar de canal apenas dizendo “Alexa, vá para o canal Globo”. Também será possível utilizar comandos por voz para buscar conteúdos da programação ao vivo, programação on demand, fazer buscas por gênero, dizendo “Alexa, buscar filmes de ação”. Falar “Alexa, pesquisar Peppa Pig” é uma alternativa fácil e rápida para buscar conteúdo. Basta dizer “Alexa, abrir Netflix” para acessar aplicativos como Netflix, Globoplay, Prime Video, entre outros. (Com assessoria de imprensa)

