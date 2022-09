Claro, TIM e Vivo querem desconto de R$ 3 bilhões pela Oi Móvel.

A Oi divulgou hoje, 19, fato relevante informando que discorda da posição de Claro, TIM e Vivo, que querem desconto de R$ 3 bilhões pela compra da Oi Móvel. O negócio foi fechado por R$ 16,5 bilhões, em dezembro de 2020, mas o contrato previa um ajuste de contas a ser feito no final do processo. Para isso, ficou retido pela Oi um valor de R$ 1,447 bilhão, depositado pelas três empresas, mas as compradoras alegam que não só têm direito a receber esse montante de volta, como a Oi a inda deveria devolver mais R$ 1,739 bilhão.

No fato relevante, a Oi informa aos acionistas que , “ discorda veementemente do Valor do Ajuste Pós-Fechamento pelas Compradoras, e entende que o cálculo do Valor do Ajuste Pós-Fechamento pelas Compradoras apresenta erros procedimentais e técnicos, havendo equívocos na metodologia, nos critérios, nas premissas e na abordagem adotados pelas Compradoras e seu assessor econômico KPMG (KPMG Assessores Ltda.). Além disso, a Notificação Compradoras não observou os termos e condições dos documentos da operação, não apresentando documentos e informações obrigatórios para a Notificação de Ajuste Pós-Fechamento, como expressamente exigidos nos documentos da operação”.

Arbitragem

Agora, conforme o comunicado, a Oi tem 30 dias para ingressar com uma Notificação de Discordância à proposta de desconto pela Oi Móvel feita pelas compradoras, quando os dois lados terão mais um mês para buscar um acordo. Não ocorrendo esse acordo, tanto as compradoras como a Oi poderão, então pedir a intervenção de uma auditoria independente, a ser contratada pelas compradoras, quando a auditoria terá mais 30 dias para emitir o seu parecer.

Os valores que as empresas alegam ter direito são:

Da parcela retida – no montante de R$ 1.447.475.981,95

TIM – R$ 634.329.423,16

Vivo- R$ 488.458.781,03

Claro – R$ 324.687.777,76

Da parcela a maior que a Oi deveria devolver – no montante de R$ 1.739.446.118,79

TIM – R$ 768.974.532,35

Vivo – R$ 587.002.011,99

Claro – R$ 383.469.574,45

Indenização

Além do desconto pela Oi Móvel, as três operadoras alegam também ter direito a indenização por questões relacionadas a imóveis da Oi. Elas reivindicam mais R$ 353,3 milhões da rubrica “perdas conhecidas”. A Oi também discorda dessa reivindicação e assegura que em 10 dias enviará às compradoras os documentos para fundamentar sua posição e espera que o acordo seja firmado cinco dias após a documentação ter sido enviada. Se não houver acordo, nova arbitragem deverá ser aberta.

