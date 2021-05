Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

A Claro quer entregar redução de custos e aumento de produtividade ao campo. Para isso, além de oferecer conectividade pelo celular ou via satélite, já oferece diversas soluções para o agricultor brasileiro. Entre elas, Polidoro elencou as de sensoriamento de solo, telemetria de caminhões, controle climatológico dentro do transporte, e sensoriamento de silos.

PUBLICIDADE