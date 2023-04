Claro Pay planeja crescer associando conta digital e banda larga

Em meio às dificuldades financeiras das fintechs, o Claro Pay, banco digital da Claro, planeja crescer oferecendo, por meio de um único aplicativo, conectividade móvel e conta digital. Atualmente, o serviço conta com 2 milhões de clientes e vê grandes possibilidades de expansão, mirando o público das classes C, D e E.

“Buscamos atender a esse segmento da população brasileira, que é semibancarizado”, afirmou Mauricio Santos, diretor executivo de Serviços Financeiros da Claro e Claro Pay, em palestra no Digital Money Meeting, realizado pela Momento Editorial, nesta quarta-feira, 12, em São Paulo.

Segundo o executivo, a operadora percebeu que parte significativa da população tem dificuldade para manusear aplicativos bancários, como os de bancos digitais. Com isso, a tele decidiu investir no setor, aproximando a oferta de serviços de telecomunicações e recursos típicos de contas digitais. Santos disse que, segundo pesquisas, 54% dos cidadãos das classes D e E não se sentem à vontade com bancos.

“Imagine um copia e cola para um pagamento via PIX. Nem todo mundo tem facilidade com isso”, destacou.

O executivo contou que o serviço também se destina a adultos que não têm cartão de crédito. Com isso, a intenção é fazer as pessoas substituírem o dinheiro vivo pelos recursos do Claro Pay.

Na prática, quanto mais o cliente utiliza o Claro Pay, mais benefícios adquire com a Claro, como tarifas mais baixas e ofertas especiais de velocidade de internet. Ao mesmo tempo, a operadora, mediante o braço financeiro, reduz o custo das transações bancárias, uma vez que a intermediação financeira é feita por uma subsidiária, e não por uma instituição financeira.

Entre os serviços, o Claro Pay permite que o cliente recarregue o plano de dados móveis, compre gift cards para assistir a plataformas de streaming e acesse uma espécie de cheque especial que deve ser pago em até 15 dias. O crédito, cujo valor máximo fica próximo de R$ 500, é disponibilizado na mesma hora.

“Muitas vezes, o salário acaba antes do fim do mês e o cliente precisa ir ao mercado. Ele pega crédito com o Claro Pay, faz as compras e depois paga”, explicou Santos.

Conforme o executivo, a operadora planeja integrar, cada vez mais, os seus serviços ao Claro Pay. “A simbiose faz com que tenhamos capacidade de ser protagonistas nesse mercado”, pontuou.