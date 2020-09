Claro passa a revender plano de acesso ao app do Hospital Israelita Albert Einstein

A Claro começou a revender hoje, 16, aos seus clientes o acesso à plataforma do aplicativo Einstein Conecta, serviço de orientação médica online. O app oferece atendimento virtual dos profissionais do Hospital Israelita Albert Einstein 24h por dia, 7 dias por semana.

Os clientes que possuem um plano de mobilidade pós-pago ou controle da Claro poderão contratar o serviço digital do Einstein por uma assinatura mensal de uso do aplicativo no valor de R$ 49,90 por linha, cobrada pela Claro na mesma fatura do plano móvel. A partir da assinatura, o acesso aos serviços do aplicativo é imediato.

O acesso pode ser feito pelo celular ou pelo computador, exclusivamente por meio de videochamada e os recursos disponíveis pelo aplicativo, inclusive a orientação online, serão feitos apenas pela equipe do hospital. São indicados para sintomas não urgentes, como de resfriado, dores de garganta, de ouvido e musculares.

No atendimento, o profissional do Hospital Israelita Albert Einstein poderá fazer a orientação, encaminhamento e prescrição de receitas, quando necessário.

A adesão ao Einstein Conecta poderá ocorrer no site da Claro na aba de Serviços Digitais. Após contratação do serviço, basta baixar o App Einstein Conecta no Google Play ou Apple Store e realizar o cadastro incluindo o número de telefone Claro. (Com assessoria de imprensa)