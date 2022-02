Claro monta túnel imersivo com 5G no Rio Open

A atração inclui conteúdos interativos disponibilizados pela operadora e está no Leblon Boulevard, área interativa e tradicional do Rio Open

A Claro montou um túnel imersivo conectado com 5G para o Rio Open. A atração inclui conteúdos interativos disponibilizados pela operadora e está no Leblon Boulevard, área interativa e tradicional do evento.

A final do torneio de tênis está prevista para o próximo domingo (20). No túnel imersivo, a Claro ativará a rede 5G, que poderá ser acessada pelos espectadores via wifi disponibilizado ao público. Dentro do conteúdo disponibilizado está também a plataforma Claro Gaming, voltada a fãs de games.

A ação, que começou no dia 14 de fevereiro, integra a campanha – lançada recentemente – “Claro na Velô do Verão” e se conecta com o slogan do evento, “A emoção está de volta”. es e quer sempre as melhores experiências.

Protocolos sanitários

A expectativa é que o túnel fique movimentado nos sete dias de evento. Por conta disso, a operadora avisa que atua no evento “priorizando a segurança e bem-estar dos espectadores, além de respeitar os protocolos sanitários exigidos pelas autoridades competentes”.

A Claro, que no final de 2021 preparou ação também para a Fórmula 1, participa do Rio Open também como plataforma de vantagens. Clientes Claro obtiveram descontos desde a pré-venda, e a empresa conseguiu esquema de trica de ingressos para seus clientes do Claro Clube.

A operadora patrocina o Rio Open desde a primeira edição. esta é a oitava vez que o torneio é realizado.

O italiano Matteo Berrettini, sexto colocado no ranking ATP, é uma das principais atrações desta edição, além do norueguês Casper Ruud, oitavo do mundo, e do argentino Diego Schwartzman, campeão do Rio Open em 2018 e décimo quarto colocado no ranking da ATP. (Com assessoria de imprensa)

