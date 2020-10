Claro lidera alta em banda larga fixa no mês de agosto

Os acessos à internet em banda larga fixa cresceram 0,1% em agosto em relação ao mês anterior, passando de 34,23 milhões para 34,26 milhões. Desses, 18,3 milhões são em velocidade maiores que 34 Mbps, ante 17,6 milhões do mês anterior. A densidade (acesso por 100 domicílios) continua em 48,5.

As prestadoras de grande porte são responsáveis por 22,3 milhões do total de acesso, com destaque para a Claro, com 28,8 mil novos acessos, enquanto a Vivo, a segunda em números de acesso, perdeu 49,7 mil assinantes. A participação dessas empresas se manteve estável, mas na comparação com agosto de 2019, houve redução de 4,5%

As prestadoras de pequeno porte respondem por 12 milhões de acessos, com adição de mais 25,8 mil em agosto, com alta de 0,2%. Porém, em relação a agosto do ano passado, a alta chega a 25%. A Algar lidera com 686 mil assinantes.

Os números são repassados pelas empresas à Anatel.