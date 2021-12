Claro lança seguro de celular para clientes pré-pagos

A Claro e a Liberty Seguros ampliaram sua parceria e passaram a vender aos clientes pré-pagos da operadora um seguro contra roubo ou furto qualificado de celulares. O preço do serviço varia conforme o valor do celular, mas se inicia em R$ 2,99 por semana. Para assinar, é preciso ter um aparelho de pelo menos R$ 300.

O serviço é parte da unidade de negócio voltada a serviços financeiros da Claro, responsável também pelo Claro Pay. Segundo Maurício Santos, Diretor Executivo de Serviços Financeiros da operadora, foi necessário adaptar o seguro para a cobertura, a franquia e o preço se alinharem à realidade dos aparelhos pré-pagos.

A franquia é de 20% do valor do celular. No caso de um smartphone de R$ 1 mil, por exemplo, o cliente para R$ 200 para obter um celular de reposição, que será enviado para a casa do cliente. O aparelho de reposição terá o mesmo valor do aparelho roubado.

As empresa já ofereciam o seguro para clientes pós-pagos da Claro. No caso, as mensalidades começam em R$ 17, para dispositivos de até R$ 600, e alcançam R$ 60 para celulares com preço de mercado maior que R$ 4 mil. (Com assessoria de imprensa)

