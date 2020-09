Claro lança promoção de prêmios para homenagear clientes

A Claro lança a promoção Sua Casa, Seu clube, com várias vantagens e prêmios como Kits Claro clube e eletrônicos Samsung, para o cliente equipar a casa e aproveitar ainda mais os serviços da Claro. A promoção é válida até o dia 30 de setembro e quanto mais produtos Claro o cliente possuir mais chances tem de ganhar.

Clientes de produto móvel concorrem a smartphone de última geração, fone de ouvido bluetooth e Smartwatch. Clientes Banda Larga Fixa podem ganhar notebook e curso online. Clientes TV por assinatura concorrem a Smart TV 4K e home theater. E, para Clientes Combo Multi, os prêmios são melhores ainda porque, além de todos estes eletrônicos, incluem frigobar, pipoqueira, cafeteira e produtos personalizados Claro clube. Vale destacar que clientes que adquirirem produtos Samsung na Claro, durante o período da promoção, têm o dobro de chances de ganhar.

Para participar é simples, basta acessar o site www.claro.com.br/promocaoclaroclube, clicar em participar e responder a pergunta: Qual operadora faz da Sua casa, Seu clube?

PUBLICIDADE