A Claro lançou nesta semana uma nova modalidade de seu plano pré-pago, o Prezão Youtube. Como o nome indica, o produto acrescenta uma franquia de dados de 3GB para dedicada ao consumo de vídeos, além de 12GB de internet e WhatsApp com ligações e videochamadas ilimitadas por R$ 29,99 por mês.

Segundo a operadora, os 3 GB são suficientes para um usuário médio assistir ao Youtube ao longo do mês.

Hoje, segundo a Pesquisa de Satisfação e Qualidade Percebida de 2022 da Anatel, os consumidores de pré-pago acabam priorizando o acesso a vídeos e filmes por aplicativos via Wi-Fi (86%).

Com a franquia adicional do “Prezão Youtube”, a operadora espera tornar a rede móvel mais utilizada no consumo de vídeo. “Na construção da oferta nós buscamos entender as novas exigências dos nossos consumidores de pré-pago. Com esta novidade, temos o prazer de convidá-los a aproveitarem ao máximo os conteúdos em formato de vídeo e encorajá-los a usar o celular para assistir o YouTube mesmo fora do Wi-Fi”, diz Fábio Nahoum, Diretor de Produtos e Proposta Valor da Claro.

Vale destacar que a franquia para consumo de vídeos do Youtube é diferente da franquia do consumo de TikTok, outra oferta da operadora, lançada em setembro de 2022. Neste caso, há 5 GB disponíveis, além dos 12 GB de dados em geral e Whatsapp ilimitado, também pelo preço de R$ 29,99. Outro pré-pago da empresa com franquia dedicada a uma aplicação específica é o “Prezão Free Fire”, que tem 3 GB para o jogadores do game de tiro em primeira pessoa para smartphones.