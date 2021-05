Claro lança plataforma Claro cursos com módulos nativos

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

A Claro lançou a plataforma Claro Cursos, com módulos nativos para celular, para clientes ativos nos planos pré-pagos, pós-pagos e controle. O pacote Prezão oferece acesso gratuito e sem desconto da internet ao Descomplica, plataforma online de preparação para vestibular e Enem.

A plataforma oferece cursos nas áreas de Administração e Negócios, Culinária, Informática, Finanças, Educação, Comportamental, Casa e Jardim, Arte e Cultura, Beleza e Maquiagem. Entre os módulos estão: Técnico de Informática; Marketing Digital; e Administração de perfis em redes sociais.

“Este projeto tem o objetivo de atender uma grande parcela da população que precisa ter mais acesso a conhecimento técnico e qualificação profissional”, disse Paulo Cesar Teixeira, CEO da Claro. O aplicativo Claro cursos está disponível de forma gratuita em versões para iOS, Android.

São cerca de 100 cursos que somam 3,400 horas, com conteúdo em vídeos, textos e avaliação de conclusão com certificação. Cada um deles tem uma média de 35 horas e não há desconto da franquia de internet. (Com assessoria de imprensa)