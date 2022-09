Claro lança plano pré-pago com franquia exclusiva para Tik Tok

A Claro começou a vender um novo plano mensal pré-pago com franquia dedicada à navegação no aplicativo de vídeos curtos Tik Tok. O nome do produto é Prezão Mensal, segundo a empresa.

Apesar de ser uma oferta pré-paga, prevê pagamento recorrente mensal de R$29,99 para o cliente ter o benefício. Além da navegação pelo Tik Tok, o usuário recebe 12GB de franquia de dados para navegar na internet. A franquia adicional exclusiva para o Tik Tok é de 2 GB.

A oferta traz também WhatsApp com ligações de voz e videochamadas sem descontar da franquia e ligações ilimitadas para todo o Brasil.

“Para construção da nova oferta do Prezão Mensal, foram realizadas diversas entrevistas com os consumidores, buscando entender suas necessidades, mas também o que era aspiracional para eles. E a inclusão do TikTok na oferta de pré-pago vem com esse objetivo”, conta Fábio Nahoum, Diretor de Produtos e Proposta Valor da Claro.

Além da novidade com o TikTok, desde junho de 2020 a Claro tem trabalhado o pilar de educação e qualificação profissional nos planos Pré-Pago, entregando benefícios e iniciativas para minimizar os efeitos da pandemia, com destaque para o Claro cursos, plataforma que disponibiliza centenas de cursos, nas mais diversas áreas – tudo isso sem custo adicional e sem descontar da internet.

5G

Recentemente a Claro também atualizou o portfólio de planos pós-pagos e controle, que passaram a ter mais franquia de dados a fim de atender o aumento do consumo por parte dos clientes que acessam a redes 5G.

A nova geração de telefonia móvel chega a ser 10 vezes mais veloz, diz a tele, do que o 4G. Em consequência, o cliente utiliza mais dados. Os planos pós-pagos valem para todo o Brasil, embora o 5G puro, que utiliza o espectro de 3,5 GHz, esteja em ativação apenas nas capitais, por enquanto. (Com assessoria de imprensa)

