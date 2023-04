Claro lança plano de internet de 750 Mbps com modem WiFi 6

A Claro lançou, nesta semana, um plano de internet com velocidade de 750 Mbps. Para acompanhar a nova oferta de tráfego de dados, a operadora também passa a comercializar um modem WiFi 6.

Segundo a Claro, a nova velocidade deve atrair clientes que buscam experiências aprimoradas para jogar online, assistir a streaming de vídeo em 4K em múltiplos dispositivos, fazer download de grandes arquivos ou backup de dados na nuvem.

Vale destacar que a nova oferta de velocidade não é a mais veloz entre as oferecidas pela Claro, uma vez que a operadora também disponibiliza um plano de até 1 Gbps.

WiFi 6

A Claro informou que o novo modem WiFi 6 será disponibilizado para clientes das velocidades de 750 Mbps e 1 Gbps sem custo adicional.

O roteador recém-lançado promete entregar até duas vezes mais velocidade e cobrir uma área maior via sinal sem fio. O equipamento, segundo a operadora, também reforça a estabilidade de conexão, além de possibilitar que uma maior quantidade de dispositivos se conectem à rede simultaneamente.

De acordo com a empresa, o modem também conta com segurança WPA3, que garante uma criptografia mais robusta para senhas de rede WiFi.

Por fim, a Claro informou que o equipamento dispõe do recurso Target Wake Time (TWT), o qual permite programar horários de verificação de status dos dispositivos conectados, identificando a frequência em que enviam e recebem dados. A expectativa é de que aparelhos com suporte à tecnologia WiFi 6, sobretudo smartphones, consumam menos bateria ao se conectarem ao novo roteador.

O novo plano de dados e o modem estão disponíveis para clientes residenciais e pequenas e médias empresas. Inicialmente, as produtos serão comercializados em cerca de 200 cidades do País. (Com assessoria de imprensa)