Claro anuncia loja online que faz transmissões ao vivo

Loja virtual faz parte das iniciativas de digitalização impulsionadas pela limitação das atividades de lojas físicas no contexto do Coronavírus

A Claro iniciou hoje, 15, a Live Store Claro. A loja online faz transmissões ao vivo com especialistas de diversas áreas e consultores tecnológicos, muitos dos quais também são vendedores das lojas físicas. O cliente que acompanha a live pode interagir com os produtos e comprá-lo pelo e-commerce.

O projeto foi idealizado pelo hub de inovação da agência iD\TBWA e contou com a parceria do VOCS, empresa do universo audiovisual responsável pela parte técnica e artística das transmissões.

A iniciativa está inserida em um contexto geral de aceleração da digitação, impulsionado pela crise do novo Coronavírus. As medidas sanitárias para mitigar os efeitos da doença acabaram por limitar a atuação dos pontos de vendas tradicionais e estimular o e-Commerce. Segundo pesquisa do Movimento Compre&Confie, essa modalidade de venda faturou 56,8% nos primeiros cinco meses deste ano em relação a 2019.

Por meio das transmissões ao vivo da loja, clientes podem acompanhar unboxings, reviews e tutoriais para uso de gadgets, smartphones e acessórios. Também, é possível assistir a entrevistas com especialistas. Localizada em São Paulo, a “loja estúdio” procuram imitar a cenografia dos estabelecimentos físicos da Claro e, assim, criar uma “experiência estendida da loja”.

A plataforma integra quatro tecnologias diferentes. O streaming, com a apresentação ao usuário em tempo real; realidade aumentada, que possibilita o engajamento dos clientes com os produtos exibidos; o chatbot, que pode ser utilizado para tirar dúvidas; e o e-Commerce.

“A Live Store Claro chega como uma nova forma de apresentar os nossos produtos, em um formato que virou tendência no e-commerce pós-pandemia”, afirma Renato Guimarães, diretor de canais próprios da Claro. (Com assessoria de imprensa)