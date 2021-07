Claro lança desafio para startups com foco em 5G para o agronegócio

A Claro, por meio do seu hub de inovação beOn Claro, a SLC Agrícola e a Neodigital lançaram hoje, 2, a maratona de inovação HackatAgro 2021. O evento é voltado às startups e acontecerá nos dias 16, 17 e 18 de julho com o intuito de buscar soluções em 5G para a evolução do setor agro baseadas em problemas reais dos produtores rurais. As inscrições estão abertas.

O tema proposto pelas empresas aborda uma das maiores preocupações dos agricultores de commodities, como milho, soja e algodão: a gestão eficaz da proteção de cultivos, levando em consideração formas para minimizar seu impacto para o meio ambiente.

A ideia é fomentar projetos baseados em softwares que contribuam para otimizar o processo de cultivo e a qualidade da produção. Devem valer-se das características de conectividade e latência de diversos tipos de redes (fibra, 4G, LPWA, 5G e outras), e da possibilidade de uso aliada ao poder de computação de borda, acoplando sensores, novos terminais e dispositivos.

As iniciativas precisam contemplar os conceitos de disponibilidade (gestão remota dos pulverizadores, garantindo a qualidade da operação por meio da manutenção periódica, descontaminação e calibração adequada), eficiência (formas para melhorar o monitoramento e aplicação; e garantir menor consumo de insumos agrícolas e ação localizada orientada por dados); e rastreabilidade (mecanismos que permitam rastrear a operação, inspeção e as técnicas usadas na proteção de cultivos).

O evento será 100% virtual. Durante os três dias, os participantes vão contar com a consultoria de profissionais da Claro e da SLC Agrícola para guiá-los em seus projetos.

As startups vencedoras ganharão um prêmio em dinheiro, com valores de R$ 10 mil para o primeiro lugar, R$ 6 mil para o segundo e R$ 4 mil para o terceiro. Também terão acesso a ativos da SLC Agrícola, por meio da participação em projetos pilotos nas fazendas; a possibilidade de participar, com a solução apresentada, no programa de Venture Builder da SLC; e a possibilidade de virarem fornecedores da SLC Agrícola.

As inscrições ficam abertas até 14 de julho, aqui.