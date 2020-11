Claro lança aplicativo de conta digital

Operadora entra no mercado das contas bancárias digitais em parceria com o banco Inbursa, controlado também pela América Móvil.

A Claro lançou hoje, 16, seu aplicativo de conta bancária digital, batizada de Claro Pay. O app já surge compatível com o PIX, sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central que passou a operar hoje em todo o país. A ferramenta da tele não está, contudo, disponível a qualquer cliente. A empresa vai convidar parte de seus assinantes para experimentar. A meta é oferecer ao público em geral a partir de janeiro de 2021.

Inicialmente as funcionalidades existentes são depósitos, saques, extrato, transferências, pagamentos de compras de produtos e serviços por QR Code, presenciais e online, pagamentos de boletos, tributos e concessionárias, além de recargas de celular da Claro e de outras operadoras.

Como outras operadoras vem fazendo com parceiros do mercado financeiro, a Claro prevê a entrega de bônus de franquia de 10 GB para clientes que fizerem recargas pelo aplicativo.

O Claro Pay é uma instituição de pagamentos, em conformidade com as regulações do Banco Central do Brasil. Tem como parceiro o Banco Inbursa, através do qual a tele já oferecia crédito consignado. O banco tem o mesmo controlador que a Claro Brasil, o grupo espanhol América Móvil, do bilionário mexicano Carlos Slim.

A operadora buscará parcerias com outras instituições financeiras, seguradoras e fintechs. A intenção é revender serviços financeiros como seguros, cartão de crédito, empréstimo pessoal, financiamento, investimentos, câmbio, entre outros. (Com assessoria de imprensa)