Claro lança 5G em mais três capitais do Nordeste

Claro ativou o 5G em Fortaleza, Recife e Natal, somando cinco cidades do Nordeste com a nova rede operando na faixa de 3,5 GHz

Nesta segunda-feira, 5, a Claro ativou o 5G “puro” em mais três capitais do Nordeste: Fortaleza (CE), Natal (RN, na foto acima) e Recife (PE). A ligação da rede aconteceu assim que a Anatel liberou o espectro de 3,5 GHz para uso nestas cidades.

Segundo a Claro, basta ter um celular compatível para acessar as novas redes. Não é necessário assinar novo plano ou alterar o contrato do atual. A companhia ligou o sinal Standalone e Non-standalone simultaneamente. Com isso, o usuário não precisa trocar de chip neste momento para navegar utilizando a nova rede.

O sinal 5G da Claro em 3,5 GHz irradiará inicialmente em regiões dos seguintes bairros das capitais:

Fortaleza: Aldeota, Barra do Ceará, Barroso, Bom Jardim, Centro, Cocó, Cristo Redentor, De Lourdes, Dionísio Torres, Dom Lustosa, José Walter, Manuel Dias Branco, Meireles, Mucuripe, Parque Dois Irmãos, Praia do Futuro, Siqueira, Varjota, Vila União.

Natal: Alecrim, Barro Vermelho, Cidade Alta, Lagoa Nova, Petrópolis, Ribeira, Tirol.

Recife: Aflitos, Boa Viagem, Boa Vista, Casa Amarela, Derby, Espinheiro, Graças, Ilha do Leite, Ilha do Retiro, Jaqueira, Madalena, Paissandú, Parnamirim, Pina, Santana, Tamarineira, Torre.

A expectativa inicial da companhia é que o 5G entregue velocidades entre 600 Mbps e 800 Mbps, chegando até 1 Gbps (dependendo do tamanho da célula e da quantidade de terminais com uso simultâneo naquele momento). Conforme mais usuários adotem a tecnologia, a velocidade tende a cair, mas ainda assim, ficando várias vezes acima do que é entregue hoje em dia pelo 4G.

Atualmente, 70% do portfólio de aparelhos comercializados pela Claro são compatíveis com o 5G em 3,5 GHz, diz a empresa. São cerca de 50 aparelhos.

Novos planos

Embora não seja necessário mudar de contrato para acessar o 5G, a companhia lançou novos planos pós-pago e controle com franquias de dados mais fartas.

Os planos englobam acesso aos serviços no exterior também para dependentes; TikTok ilimitado; uma franquia dedicada para acesso aos apps Claro tv+, Netflix, Globoplay, HBO Max, Discovery+, Pluto TV, YouTube, Disney+ e Star+.

Como ficam os novos planos Pós-Pagos:

– Claro Pós 50GB: 25GB de internet livre + 25GB de Extraplay para utilizar na Claro tv+ e principais streamings, redes sociais ilimitadas e Passaporte Américas para o titular, por R$99,90

– Claro Pós 100GB: 50GB de internet livre + 50GB de Extraplay para utilizar na Claro tv+ e principais streamings, redes sociais ilimitadas e Passaporte Américas para o titular e dependentes, por R$149,90. Na portabilidade o cliente ainda leva +10GB.

– Claro Pós 200GB: 100GB de internet livre + 100GB de Extraplay para utilizar na Claro tv+ e principais streamings, redes sociais ilimitadas e Passaporte Américas para o titular e dependentes, por R$199,90. Na portabilidade o cliente ainda leva +10GB.

– Claro Pós 400GB: 200GB de internet livre + 200GB de Extraplay para utilizar na Claro tv+ e principais streamings, redes sociais ilimitadas e Passaporte Américas para o titular e dependentes, por R$299,90. Na portabilidade o cliente ainda leva +10GB.

No Controle:

– Claro Controle 15GB (8GB + 7GB na portabilidade) com Whatsapp e Waze ilimitados e por R$44,90.

– Claro Controle 20GB (10GB + 10GB na portabilidade) com Instagram, Facebook, Whatsapp, Twitter, além do Waze, ilimitados, por R$54,90.

– Claro Controle 20GB com TikTok (10GB + 10GB na portabilidade) com Instagram, Facebook, Whatsapp, Twitter, além do Waze, ilimitados, por R$74,90.

