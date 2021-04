Claro integra Amazon Prime Video ao Box TV

A partir desta quarta, 7, a Claro disponibiliza a seus clientes Claro Box TV acesso ao aplicativo Amazon Prime Video. Os títulos são apresentados com qualidade 4K Ultra HD na TV.

O cliente Claro Box TV pode acrescentar a assinatura do Amazon Prime Vídeo pelo valor de R9,90 ao mês, com pagamento direto para a plataforma de streaming. Se já for assinante do serviço, pode acessar o aplicativo no Claro Box, utilizando seu login do serviço de conteúdo da Amazon.

“Será mais uma opção de entretenimento para o nosso cliente, consolidando a Claro como o melhor hub de conteúdo do país”, comenta Ricardo Falcão, diretor de TV da Claro.

A nova opção se junta à oferta de streaming da Claro, que já conta com aplicativos como Netflix, Globoplay, HBO, Telecine, Starzplay, Paramount Plus, NOW, Claro Video, Claro Música e outros.

A Claro Box TV foi lançada neste ano. É um dispositivo que permite acessar canais de TV paga e aplicativos, usando transmissão de dados pela internet. (Com assessoria de imprensa)