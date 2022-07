Claro foi a operadora com maior velocidade em junho, garante Speedtest

A Claro foi a operadora que ofereceu maior velocidade de acesso à internet de acordo com a Speedtest Global Index da Ookla que mensalmente compara os dados de desempenho da banda larga móvel e fixa em todo o mundo. Mundialmente, a performance do mercado móvel brasileiro ficou em 80 lugar no ranking, perdendo uma posição, enquanto o de banda larga fixa ocupou a 32 colocação, com uma subida de dois pontos. Foram analisadas informações de tempo para download, upload e latência.

A Speedtest mostrou que a velocidade média da Claro no período foi de 31.93 Mbps, liderando o ranking, com a Vivo em segundo lugar (20.76 Mbps), seguido de TIM (19.44 Mbps) e Oi (12.67 Mbps). No cálculo de latência no mercado móvel do país, a TIM registrou a menor taxa, com 25 ms, seguida de Claro (27 ms), Vivo (28 ms) e Oi (33 ms). Em relação à consistência na oferta do serviço a Claro ficou mais uma vez à frente, com 84,2% do tempo registrando um mínimo de 5 Mbps de download e 1 Mbps de upload. A Vivo ficou no segundo lugar com 78,6% do tempo oferecendo essa performance, a TIM registrou 78,1% do tempo e a Oi com 65,6%.

Aparelhos

A empresa também analisa informações do aparelhos e o ranking se manteve. A Apple, com seus modelos de iPhone, ocupou quatro posições do top 5. Ficou em primeiro com o iPhone 13 Pro ( 55,5 Mbps com média de download, 13,64 Mbps de upload e latência de 26 ms), o segundo lugar ficou com o iPhone 13, o quarto lugar com o iPhone 13 Pro Max e em quinto com o iPhone 12 5G. O Galaxy S22 Ultra da Samsung ficou em terceiro lugar.

Quatro modelos Snapdragon, da Qualcomm, estão no top 5 das informações relativas ao desempenho do chipset, com a primeira, segunda, terceira e quinta posição. O quarto lugar foi da Samsung com o Exynos 2100. A pesquisa também estudou o desempenho nas principais cidades e Brasília venceu nessa disputa com média de 29,45 Mbps para download, 11,36 Mbps para upload e 20 ms de latência média. Em segundo lugar está Curitiba seguida de São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Salvador, Fortaleza, Recife, Goiânia e Manaus.

O Speedtest compara os dados de velocidade de todo o mundo baseado nas centenas de milhões de testes feitos através de sua ferramenta de medição da banda larga. Ele possui infraestrutura de testes distribuída em mais de 10 mil servidores em 190 países.

