Claro faz maratona de inovação em busca de soluções para a pandemia

As melhores soluções serão premiadas em dinheiro e serão acolhidas pela Claro e por empresas parceiras para serem aceleradas com auxílio de infraestrutura, tecnologia ou know-how

Claro, por meio do beOn Claro, hub de inovação da operadora, e do Instituto Claro, fará nos dias 11, 12 e 13 de dezembro o Ideathon do Bem, uma maratona de inovação, totalmente online com o objetivo de encontrar soluções para auxiliar na retomada das atividades de diversos segmentos em meio aos desafios gerados pela pandemia do Coronavírus no Brasil.

As soluções desenvolvidas no evento serão baseadas nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da ONU. As inscrições para participar do Ideathon do Bem já estão abertas no site Hub do Bem. O evento conta com a parceria de Embratel, Microsoft, Facebook, Motorola, MJV, Ericsson, Huawei, Amazon Alexa, Nokia, MAG Seguros, EloGroup, Quantun4 e PlugandPlay.

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU), compõem uma agenda de metas que devem ser alcançadas até o ano de 2030. “Queremos contribuir para que os objetivos possam ser atingidos o quanto antes, por isso a escolha dos ODSs como fio condutor do Ideathon do Bem.

A expectativa é que cerca de 500 pessoas participem do Ideathon do Bem, além de 100 consultores, mentores e especialistas de empresas parceiras. Totalmente online e com mais de 48 horas de duração, a maratona contará com o apoio do UNICEF e do Centro de Informação das Nações Unidas no Brasil (UNIC Rio) e será organizada pela Shawee, startup especializada no gerenciamento de hackathons e que irá oferecer a sua plataforma exclusiva para a maratona.

As melhores soluções serão premiadas em dinheiro (R$ 10 mil, R$ 5 mil e R$ 2 mil para cada integrante do grupo, conforme a colocação) e serão acolhidas pela Claro e por empresas parceiras do Ideathon do Bem para serem aceleradas – seja com auxílio de infraestrutura, tecnologia ou know-how para escalar as startups.

Durante o evento, os participantes irão contar com o apoio de mentores para o refinamento das ideias. Na sequência, os grupos serão avaliados por uma banca para determinar o melhor projeto em cada um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. As soluções vencedoras serão anunciadas no dia 18 de dezembro. (Com assessoria de imprensa)