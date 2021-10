Claro, Embratel e Ericsson demonstram aplicações em 5G SA no ITA

As demonstrações contaram com rede 5G SA de 3,5 GHz e apresentaram a altar capacidade de transferência de dados e baixa latência das novas redes móveis

No Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), a Embratel, a Claro e a Ericsson, apresentaram hoje, 29, três aplicações em rede 5G Standalone (5G SA) voltadas para o mercado de aviação e aeronáutica.

PUBLICIDADE

A iniciativa busca mostrar o potencial transformador que a 5G traz para o setor. As demonstrações ocorreram no campus da instituição localizado em São José dos Campos (SP) com uma rede 5G SA na frequência de 3,5 GHz. Fora utilizadas soluções comerciais com licença para fins científicos experimentais concedida pela Anatel à Claro.

As três experiências

O primeiro caso demonstrado resulta de um trabalho desenvolvido em conjunto pelo ITA com a Embraer. Usando a infraestrutura 5G, a Embraer conectou dois notebooks para colaborar de forma simultânea em um mesmo projeto de avião 3D.

Ambos os notebooks acessaram remotamente arquivos de modelos 3D de um avião. Servidores na Embraer armazenavam o projétil por meio de uma aplicação de design CAD. Os arquivos foram acessados em tempo real com baixa latência e alta resolução pelo software de design por meio da rede 5G. Isso exibe a possibilidade de desenvolvimento de produtos complexos de forma colaborativa e remota.

Em outra experiência, robôs móveis assistidos por 5G, inteligência artificial e realidade estendida buscavam mostrar um ambiente industrial mais colaborativo, eficiente e seguro. O ITA criou um ambiente virtual, para que robôs entrassem em atividade. Um dispositivo 5G de Realidade Estendida fazia o monitoramento e controle das máquinas. A atuação rápida de algoritmos de Inteligência Artificial impediu a potencial colisão entre os robôs

O terceiro caso serve para Monitoramento Móvel Inteligente. Para isso, o teste contou com um dispositivo móvel vestível (wearable), adaptável ao pescoço, com quatro câmeras 4K acopladas. As lentes viabilizavam visualização 360o de alta definição ao redor do usuário e transmissão em circuito fechado.

A tecnologia 5G permite ao agente de segurança com dispositivo móvel dispor de informações críticas em tempo real para conduta mais rápida. Ao mesmo tempo, a câmera transmite as imagens 360o do local para um Centro de Monitoramento.