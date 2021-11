Claro e Pró-Saber SP oferecem 5G experimental em Paraisópolis

As instalações 5G ficarão localizadas na sede do instituto, onde serão disponibilizados smartphones 5G e roteados de 5G da Nokia

Em uma iniciativa conjunta com o Instituto Pró-Saber SP, a Claro está oferecendo conectividade 5G experimental, na sede do instituto de Paraisópolis, localizado na cidade de São Paulo. O projeto objetiva realizar testes científicos de aplicação da tecnologia 5G.

Para conexão com a rede, haverá smartphones 5G configurados para o piloto. Moradores também poderão acessar a com dispositivos conectados via WiFi por meio dos modem de acesso (CPE) 5G da Nokia, os roteados FastMile. Nesse caso, o roteador se conecta à rede 5G e transmite a conectividade dentro da fundação.

Na sede, a parceria disponibilizou o uso gratuito de plataformas de ensino Descomplica e Claro Cursos. O Instituto Claro também oferecerá materiais educativos de seu acervo. Com o intuito de utilizar as instalações 5G, os interessados deverão se cadastrar na secretaria do Instituto Pró-Saber SP. A entidade ficará responsável por agendar a utilização das salas com acesso às plataformas de conteúdo. O Pró-Saber SP é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que atua em Paraisópolis em prol da educação.

O projeto conta com os fornecedores Ericsson, a Motorola e a Nokia. A Ericsson foi responsável pela instalação da infraestrutura da rede. Agora, a localidade dispõe de rádios e basebands que integram o portfólio da companhia para o Brasil produzidos na fábrica de São José dos Campos (SP). Por sua vez, a Motorola irá doar seis smartphones 5G com a plataforma Ready For. A aplicação permite aos usuários expandir suas experiências em telas e monitores maiores.

Com as instalações, Paraisópolis se torna a primeira região do país atendida pelo 5G Standalone com espectro de 3,5 GHz logo após o leilão. O experimento tem licença experimental concedida pela Anatel. A Claro adquiriu direito de uso de um canal de 100 MHz na banda C com alcance nacional no leilão promovido pela agência. (Com assessoria de imprensa)

