Claro e Cinema Virtual fecham parceria

A plataforma de streaming Cinema Virtual vai disponibilizar seu conteúdo para os assinantes do NOW, serviço conteúdo sob demanda da Claro.

Lançado em maio de 2020, a Cinema Virtual foi desenvolvida em associação com os cinemas físicos. Exibe em média de 10 a 15 filmes simultaneamente, trazendo novidades todas as semanas. Cada filme fica em cartaz por no mínimo catorze dias.

Os exibidores parceiros são remunerados de acordo com as compras de ingressos realizadas e agora, com a entrada da plataforma no NOW, passam a receber parte da verba obtida com a venda dos ingressos no novo parceiro, mesmo que, neste novo modelo não haja a escolha da sala. Além disso, com essa ação, o NOW ajuda as salas de cinema nesse momento difícil de pandemia.

Com a inclusão no serviço da Claro, os clientes da operadora com acesso ao NOW em seus pacotes de TV por Assinatura, Móvel e Banda Larga, terão acesso a filmes inéditos no Brasil, muitos dos quais exibidos em festivais internacionais e produzidos em países que não costumam ter distribuição para o Brasil, como Afeganistão, República Tcheca, Estônia e Sérvia.

Todos os conteúdos vão poder ser acessados pelo site nowonline.com.br ou app NOW para dispositivos móveis e tablets. Os assinantes que possuem pacote de TV da operadora também possuem a opção de assistir por meio do canal 1 do controle remoto.