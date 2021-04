Claro e Band vão usar drone 5G na transmissão da Stock Car

Durante a primeira etapa da temporada 2021 da Stock Car, programada para o dia 25 de abril, no Autódromo de Goiânia, será realizada a primeira transmissão ao vivo em 5G de uma corrida no Brasil. Para colocar em prática o caso de uso do 5G standalone, a Claro conta com apoio das empresas Huawei, Qualcomm, Motorola.

A transmissão do evento contará com o apoio de um drone que irá captar a corrida e enviar o sinal utilizando o 5G instalado pela Claro no Autódromo de Goiânia para a central de edição da Band. Ao acompanhar o evento, os espectadores terão imagens exclusivas enviadas pelo “Mochilink” – uma mochila adaptada com módulo 5G para transmissão -, que também utilizará a rede de quinta geração para transmitir conteúdo em tempo real e com extrema qualidade. A ideia é que estes recursos sejam utilizados ao longo da transmissão, para uma experiência ágil e imersiva do telespectador.

“A aplicação da tecnologia é mais um passo da Claro na implantação do 5G no país, caminho que a operadora já vem traçando de forma consistente, desde as demonstrações anteriores, como na primeira transmissão de conteúdo 8K via 5G, do Réveillon em Copacabana em 5G, no 5G voltado para Agro em Rio Verde e em muitos outros”, comenta Paulo Cesar Teixeira, CEO da Claro.

Para realizar a transmissão, a operadora instalou antenas compatíveis com a rede 5G e utilizou uma licença de uso temporário da frequência 3,5Ghz concedida à Claro pela Anatel – aplicando as frequências que serão utilizadas após o leilão, previsto para o segundo semestre deste ano. A Claro é uma das principais patrocinadoras da Stock Car.

5G DSS em Goiânia

A Claro já dispõe de cobertura 5G DSS em Goiânia, que pode ser acessada por clientes que tenham smartphones compatíveis com a tecnologia disponíveis no mercado, como o Moto G100 5G, Motorola Edge, Moto G 5G, Moto G 5G Plus, sem pagar nada mais por isso.

Presente em 12 bairros, a rede pôde ser implantada antes do leilão porque usa as frequências disponíveis para o 4G, com a tecnologia de compartilhamento de frequências (DSS, do inglês Dynamic Spectrum Sharing). A rede 5G da Claro já está disponível em 14 cidades, em todas as regiões do país, inclusive no Distrito Federal.