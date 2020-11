Claro começa a aceitar pagamento de fatura por PIX

A Claro anunciou hoje, 23, que passou a aceitar pagamento de faturas pagas pelo Pix na semana passada. O primeiro pagamento do tipo foi realizado em 19 de novembro, diz. Agora, todos os planos pós-pago e controle na telefonia móvel e todos os serviços residenciais, como banda larga e TV por assinatura, podem ser pagos pelo novo método elaborado pelo Banco Central.

No momento, clientes da Grande São Paulo podem pagar usando o recurso, ao acessar suas faturas. Mas o serviços será ativado para o resto do país ainda este mês, diz a companhia em nota.

Na semana passada, a operadora anunciou a chegada do Claro Pay a convidados, que vai permitir oferta de outros serviços financeiros a seus clientes, inclusive wallet integrado para pagamento de serviços pré-pagos, transferências e cartão de crédito.

As faturas, em papel ou digitais (em PDF), passam a contar com o QR Code do Pix, além do código de barras. Assim, os clientes podem efetuar o pagamento lendo o QR Code a partir do app Claro Pay ou de qualquer aplicativo de banco ou fintech que já tenha aderido ao Pix.

Adicionalmente, assim que o app Claro Pay estiver disponível a 100% dos clientes, a partir de janeiro de 2021, a Claro oferecerá benefícios aqueles que pagarem suas faturas com o Pix por meio do app Claro Pay. (Com assessoria de imprensa)