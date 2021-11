Claro celebra os resultados obtidos no leilão de espectro conduzido pela Anatel

A Claro soltou comunicado nesta sexta, 5, no qual festeja os resultados obtidos no leilão do 5G. Com destacada participação no certame, a operadora diz que garantiu seu objetivo, começando pelo primeiro lote para oferta nacional do 5G na faixa dedicada de 3,5 GHz. Ainda nesta faixa, a Claro acumulou a máxima capacidade permitida (100 MHz), com o lote complementar.

Na sequência do leilão, a tele também adquiriu a maior quantidade de espectro na faixa de 2,3 GHz, o que permitirá ampliar ainda mais a capacidade de rede móvel nas regiões Norte, Sul, Centro Oeste, São Paulo e Triângulo Mineiro. Em todas estas regiões a Claro garantiu lotes com 50 MHz de capacidade. Adquiriu ainda 400 MHz para 20 anos na faixa nacional de 26 GHz.

O investimento acumulado no leilão ultrapassa R$ 1,7 bilhão, sem computar os compromissos de investimento em cobertura e limpeza das faixas leiloadas.

“O significativo investimento da empresa no leilão é mais uma etapa importante no processo de implantação da tecnologia no país, que teve a Claro sempre atuante, desde a montagem dos laboratórios de homologação da tecnologia, na condução de pilotos e demonstrações experimentais ao lado de fornecedores e parceiros, além do desenvolvimento de casos de uso para diversos setores da economia, como Indústria, Agricultura, Saúde, Educação, Entretenimento e Cidades Inteligentes”, afirma a companhia.

