Claro Brasil tem receita líquida de R$ 9,82 bilhões no 1º tri, queda de 0,3%

A Claro Brasil divulgou nesta terça-feira, 27, os resultados financeiros do primeiro trimestre do ano. No período, a companhia apresentou receita líquida total de R$ 9,82 bilhões. O montante é 0,3% inferior ao apurado no começo de 2020. Segundo a tele, o resultado tem relação direta à crise resultante da pandemia de Covid-19, que levou a novo lockdown em diversas cidades do país.

O EBITDA (lucro antes de impostos, depreciações e amortizações) foi de R$ 4,02 bilhões, alta de 5,2% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Com isso, houve melhora da margem EBITDA, que passou de 38,8% para 41%.

Do faturamento total, R$ 9,42 bilhões vieram dos serviços prestados. A tele registrou avanço de 5,1% na receita móvel, que somou R$ 4,17 bilhões. Já a receita fixa e outros caiu 4,6%, a R$ 5,25 bilhões.

“Mesmo em cenário altamente desafiador em decorrência da pandemia, que acarretou na necessidade de novo lockdown em quase todo o país, contribuindo para o aumento das dificuldades econômicas de grande parte da população, a receita líquida total da Companhia encerrou o primeiro trimestre de 2021 em patamar próximo ao mesmo período de 2020, com redução de 0,3%”, diz a empresa no comunicado de divulgação do resultado.

A empresa terminou março com adição de 6,2 milhões de clientes no pós-pago, crescimento de 19,4% neste segmento. Na banda larga fixa, ficou com 27,5% de market share, e 31,6% de market share dos acessos acima de 34 Mbps.

No segmento corporativo, teve alta de 171,7% nas vendas de nuvem, 116,9% de serviços de data centers. Cresceu ainda em mobilidade (59,9%) e de 50,8% em IoT.

A receita com banda larga residencial cresceu 7,6%, em relação ao mesmo trimestre de 2020. No período, chegou ao total de 290 cidades cobertas com rede fixa, das quais 84 com FTTH (fibra óptica). Ou seja, foram adicionadas quatro cidades à cobertura óptica no período.

Lucro de 2020

A Claro Brasil não divulga o lucro líquido trimestral apurado. Relatório anual do grupo publicado em 25 de março aponta, no entanto, que o lucro líquido de 2020 foi de R$ 3,42 bilhões, o dobro do que foi registrado em 2019. A receita líquida total de 2020 somou R$ 36,18 bilhões, alta em relação aos R$ 35,18 bilhões de 2019.