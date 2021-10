Claro Brasil registra receita de R$ 9,87 bilhões no 3º tri

A Claro Brasil apresentou nesta noite os resultados do grupo no terceiro trimestre deste ano de 2021, encerrado em setembro. A companhia registrou receitas de R$ 9,87 bilhões, uma ligeira alta de 0,2% em comparação ao mesmo período de 2020.

O EBITDA, lucro antes de impostos, depreciações e amortizações ficou estável em R$ 4,071 bilhões. A margem EBITDA passou de 41,3% no terceiro trimestre de 2020, para 41,2% agora.

A estabilidade do desempenho financeiro mostra movimentos da demanda dos clientes junto à empresa. No móvel, a companhia ampliou a base de assinantes pós-pagos em 19,6%, adicionando 6,6 milhões de clientes em um ano. A receita líquida de serviços móveis, com isso, cresceu 8,9%.

Também no segmento corporativo, a receita disparou 119,1% na oferta de produtos para cloud, 18,5% em banda larga fixa, 170,3% em banda larga móvel e 23% em M2M/IoT.

“Encerramos setembro de 2021 com um total de 69,2 milhões de clientes móveis, liderando o saldo líquido de

portabilidade, com 360,6 mil de linhas portadas no terceiro trimestre de 2021, atingindo um saldo positivo de 1,3

milhão linhas portadas em 2021”, diz a companhia, no balanço.

Banda larga

A companhia cresceu também na banda larga fixa, passando a ter 34,3 milhões de casas aptas a assinar seus serviõs, em 330 cidades. Em fibra óptica (FTTH), ativou rede em 26 cidades no trimestre, totalizando 127 cidades e 2,8 milhões de homes passed com a tecnologia.

O Claro TV Box, serviço de TV paga independente de infraestrutura da empresa, chegou à marca de 190 mil assinantes, ante 122 mil no trimestre anterior. Crescimento de 55%.

A receita com outros serviços fixos, no entanto, caiu. A empresa é a maior operadora de TV paga do país, segmento que vem perdendo assinantes. Com isso, passou de 31,92 milhões de clientes fixos para 31,6 milhões entre junho e setembro, queda de 1%. No trimestre, a receita fixa caiu 5,1%, para R$ 5,1 bilhões.