Claro box tv acrescenta RecordTV, RedeTV! e SBT à grade de canais

A Claro, que oferece a maior e melhor experiência em conectividade dentro e fora de casa do Brasil, amplia nesta semana a oferta de canais ao vivo na Claro box tv e no aplicativo NOW, com a inclusão da RecordTV (canal 519), RedeTV! (canal 508) e SBT (canal 509). A novidade estará disponível para todos os clientes do serviço, sem custo adicional.

Com a “caixinha”, o próprio cliente faz a instalação e escolhe os canais e serviços de streaming que quer assinar. A oferta de streaming da Claro integra aplicativos como Netflix, Prime Video, Globoplay, HBO, Telecine, Conmebol TV, Paramount+, Pluto TV, Facebook Watch, Claro Video, Claro Música e outros, além de 50 mil conteúdos on demand e mais de 90 canais ao vivo.