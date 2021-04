Claro Box TV acrescenta Facebook Watch a seu catálogo

Com o a integração, o serviço amplia seu portfólio no futebol, que passa a somar vídeos da Champions League e Conmebol Libertadores

A Claro acrescentou nesta semana o aplicativo de TV do Facebook Watch no Claro box TV. O app tem conteúdos da Champions League e Conmebol Libertadores, além de streamings de gameplays. O cliente poderá encontrar o Facebook Watch por meio do menu de aplicativos ou via canal 837.

Há um ano, o Facebook fechou acordos com alguns dos maiores clubes de futebol brasileiro, incrementando 800 vídeos ao catálogo do Facebook Watch.

A oferta de streaming do Claro Box TV integra também outros aplicativos: Netflix, Amazon Prime Video, Globoplay, HBO, Telecine, Starzplay, Paramount Plus, NOW, Claro Video e Claro Música. Também conta com 140 canais ao vivo.

A operadora lançou o Claro Box TV neste ano. Por meio de uma caixinha, o cliente tem acesso aos serviços por conexão qualquer rede debanda larga e sem necessidade de infraestrutura fixa de TV. A mensalidade do pacote mínimo é de R$ 20. (Com assessoria de imprensa)